Dos detenidas por robar en viviendas deshabitadas por sus propietarios durante la Feria de Sevilla

Agente de la Policía Nacional en Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres especializadas en robos en viviendas y presuntamente responsables de varios delitos en este sentido en el marco del dispositivo diseñado para prevenir los robos con fuerza en el interior de domicilios durante el periodo de celebración de la Feria de Abril, cuando se produce "un aumento significativo de este tipo de delitos al encontrarse las viviendas temporalmente deshabitadas".

Según ha expresado el Cuerpo en una nota de prensa, esta mujeres abrían las puertas de los inmuebles mediante técnicas especializadas, actuando "con rapidez y discreción". Sus objetivos eran principalmente joyas y dinero en efectivo. Asimismo, permanecían en la ciudad durante un breve periodo de tiempo para llevar a cabo el mayor número de hechos delictivos posibles mediante el empleo de documentación falsa, lo que dificultó su identificación y seguimiento durante la actuación policial.

Durante el pasado fin de semana de preferia también se produjo la detención de un varón por robos de aparatos de aire acondicionado en varios domicilios, así como la de otro individuo por la sustracción de un patinete eléctrico en el interior de un edificio.

Cabe mencionar que agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo que había accedido al patio de una vivienda tras escalar el muro perimetral de la misma. Por otro lado, en la pasada madrugada fueron detenidos dos individuos por robo con fuerza en trasteros, siendo sorprendidos cuando forzaban la puerta de uno de ellos.