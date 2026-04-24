Dos detenidos por intentar agredir a dos policías locales en la Avenida Juan Pablo II en Sevilla

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SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos individuos han sido detenidos este viernes, 24 de abril, tras haber intentado agredir a dos policías locales en el entorno de la Avenida Juan Pablo II en Sevilla.

Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, algunos usuarios avisaron a los agentes de que habían presenciado una presunta violencia de género en la referida vía.

Cuando los profesionales llegaron al lugar del incidente, intentaron separar a la pareja e identificarlos por separado.

Seguidamente y tras esta actuación, ambos intentaron agredir a los profesionales. Tras los hechos, han sido detenidos y, actualmente, se encuentran en dependencias policiales.