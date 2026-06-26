Dos fallecidos y cuatro heridos en un accidente entre dos vehículos en la A-8013 en Castilblanco (Sevilla)

Archivo - Helicóptero sanitario de 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido y cuatro han resultado heridas de carácter grave este viernes, 26 de junio, en un accidente de tráfico entre dos vehículos que ha tenido lugar en la carretera A-8013, en el término municipal de Castilblanco (Sevilla).

Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el siniestro vial se ha producido sobre las 11,45 horas, cuando varias llamadas de testigos han alertado de un accidente por el choque de dos coches que habría dejado "varias personas heridas y atrapadas".

Los Bomberos que han acudido al lugar del accidente han confirmado el fallecimiento de dos personas en la colisión, que se ha producido concretamente en el kilómetro 12 de la referida vía, en sentido Burguillos.

Hasta el lugar se han desplazado de igual forma efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de la vía y sanitarios del 061, que han movilizado un helicóptero para acceder a la zona.