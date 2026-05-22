Emasesa comienza este lunes en Sevilla la renovación de sus redes en Francisco de Ariño

Archivo - Un operario de Emasesa junto a un vehículo de empresa como foto de recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, renovará las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Francisco de Ariño del distrito San Pablo-Santa Justa, entre la calle Arroyo y la Carretera Carmona. Se trata de unos trabajos que comenzarán este lunes, 25 de mayo, ante su mal estado de conservación y el histórico de averías.

Estas obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 7,5 meses y un presupuesto de 1.300.355 euros, tienen por objeto la mejora del servicio prestado para lo que se incrementará el caudal y la presión en el abastecimiento y se optimizará el funcionamiento hidráulico y la evacuación de aguas pluviales y residuales en el saneamiento, informa en una nota de prensa.

Además, para mejorar el abastecimiento se aumentará la dotación de válvulas que permitirán mejorar la sectorización de la zona y se renovarán las acometidas domiciliarias afectadas y para el saneamiento se repondrán las acometidas, se instalarán nuevos imbornales y todos aquellos elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la red.

Estos trabajos también contemplan la reurbanización de la calle para cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y se ampliarán los acerados modificando parcialmente el carril bici e incorporando nuevos alcorques para la posterior plantación de 44 árboles que dotarán de sombra a esta calle.

Además, se transformará el aparcamiento en batería del acerado par en aparcamiento en cordón. La ejecución de estas obras no implicará la interrupción del suministro, para lo que se instalarán conducciones provisionales y de todo ello se ha informado a los vecinos el pasado 14 de mayo en una reunión informativa que tuvo lugar en los salones parroquiales de San José Obrero.

Las calles afectadas directamente por las obras serán la calle Francisco de Ariño, Mamá Margarita y Jabugo, teniendo lugar cruces puntuales con la red de alumbrado de las calles Carretera Carmona y Maestro Gómez Zarzuela por tener confluencia con Francisco de Ariño.

También durante las conexiones de la red de saneamiento a los pozos existentes quedará afectada la calle Arroyo en su confluencia con Francisco de Ariño.

Durante la ejecución de estas obras serán necesarios cortes totales y parciales del tráfico rodado y para el tráfico peatonal se instalarán pasarelas de acceso a las entradas de las viviendas y comercios y se acordarán los horarios y restricciones de acceso a los garajes afectados.