Los embalses de la red de Emasesa de Sevilla se encuentran casi al 100% de su capacidad

Imágenes del embalse del Gergal desembalsando agua. A 2 de febrero de 2026 en Gillena, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Empresa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) ha señalado este sábado que los embalses se encuentran con un volumen almacenado de unos 640,2 hm3, lo que supone un 99,9 por ciento sobre la capacidad total de embalse.

Según ha reflejado el Ayuntamiento de Sevilla en su balance de la situación durante este sábado, 7 de febrero en la provincia por los efectos de la borrasca Leonardo y Marta, en las últimas doce horas existen 32 avisos por lluvia registrados en los sistemas, de los cuales, todos han sido resueltos.

En cuanto a las lluvias, el Consistorio ha indicado que se han registrado precipitaciones de carácter moderado entre las 8,00 y las 16,00 aproximadamente, con valores acumulados entre los 20 litros por metro cuadrado y los 45 mm aproximadamente dependiendo de la ubicación geográfica.

Por otro lado, ha remarcado que las estaciones de bombeo de aguas pluviales (Ebaps) de Sevilla han funcionado sin incidencias reseñables, mientras que en los tanques de tormenta (Draps) Ha entrado agua de manera algo reseñable en Alameda (28%), Kansas City (16%), aunque los DRAPs de Sevilla están en proceso de vaciado.