Emvisesa celebra en Sevilla el sorteo para adjudicar 24 viviendas protegidas en alquiler en Tejares-Triana

Archivo - Localización de la parcela en Tejares, en el Distrito Triana, en la que Emvisesa proyecta la construcción de 24 VPO en régimen de alquiler. - EMVISESA - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla, a través de Emvisesa, ha celebrado este viernes el sorteo público ante notario para ordenar el proceso de adjudicación de 24 viviendas protegidas en régimen de alquiler en la promoción Residencial 'Tejares-Triana'.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, la convocatoria se distribuye en cuatro cupos, entre ellos 19 viviendas para el cupo general, una para víctimas de violencia de género con medidas en vigor, dos viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida y dos para familias numerosas.

El sorteo se ha desarrollado mediante un sistema informático avalado por notario, pues a cada solicitante se le había asignado previamente un número aleatorio y, posteriormente, el programa ha extraído un número al azar por cada uno de los cuatro cupos.

Tal y como ha detallado el Gobierno local, ese número se convierte en el primero del orden de prelación y, a partir de él, el resto de solicitantes se ordena de forma ascendente hasta agotar las viviendas disponibles en cada grupo.

En contexto, el sorteo no supone una adjudicación automática de las viviendas, sino que fija el orden en el que se estudiarán las solicitudes. Las personas situadas en los primeros puestos de cada cupo deberán acreditar ahora que cumplen todos los requisitos exigidos en la convocatoria y en la normativa de vivienda protegida. Si alguna no los cumple, se continuará con la siguiente persona del listado, siguiendo el orden resultante del sorteo, hasta completar la adjudicación de las 24 viviendas