Estabilizado el incendio en Almadén de la Plata (Sevilla) en la zona de compensación de Melonares

Archivo - Un operario movilizado por el Plan Infoca. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA - Archivo

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este sábado, 23 de mayo, en la zona de compensación de Melonares de Almadén de la Plata en Sevilla ha sido estabilizado sobre las 17,40 horas.

Según ha detallado el Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los agentes continúan trabajando en su "remate y liquidación".

Por su parte, se encuentran activados un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo y un agente de medio ambiente.