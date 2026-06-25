Estabilizado desde medianoche el incendio forestal en un paraje de Gerena (Sevilla)

Incendio en Gerena (Sevilla). - INFOCA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por estabilizado la pasada medianoche el incendio declarado este miércoles en el paraje Barranco de la Atalayuela de la localidad sevillana de Gerena.

Según informa el propio Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la zona han continuado trabajando durante toda la noche dos grupos de bomberos forestales y dos autobombas.

Durante la tarde del miércoles se desplegaron en la zona hasta seis medios aéreos --dos aviones con carga en tierra, dos tipo anfibios ligeros, un helicóptero pesado y otro semipesado-- junto a cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo, tres técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de Medio Ambiente y dos unidades médicas, además de dos vehículos autobomba.

El Plan Infoca ha dado además por extinguido la pasada medianoche el incendio forestal declarado en un paraje de la localidad sevillana de Aznalcóllar, que obligó a movilizar este miércoles un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones con dos vehícuos, uno semipesado y otro autobomba.