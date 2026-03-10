El estadio La Cartuja dispondrá de una sala sensorial para aficionados con autismo en los partidos del Real Betis

Sala sensorial habilitada en La Cartuja para aficionados con autismo. - FUNDACIÓN REAL BETIS

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis, a través de su Fundación, continúa reforzando su compromiso con la inclusión de los aficionados con diversidad funcional y la accesibilidad con la inauguración de una sala sensorial en el estadio La Cartuja, un espacio especialmente adaptado para que personas con autismo o con discapacidad cognitiva puedan disfrutar de los partidos en un entorno adecuado a sus necesidades.

Este recurso estará disponible para los aficionados y aficionadas a partir del encuentro entre el Real Betis y el Celta de Vigo, que se celebrará este domingo, 15 de marzo. Con esta iniciativa, el club verdiblanco vuelve a situarse como "el único club de fútbol de LaLiga que cuenta con un espacio de estas características destinado a mejorar la experiencia de personas con autismo en el estadio", informa el club verdiblanco en un comunicado.

"Las luces, las voces de los más de 60.000 aficionado que llenan la grada de La Cartuja o los sonidos impiden en muchos de los casos de las personas que padecen autismo, discapacidad cognitiva o trastorno de la conducta poder vivir un partido", señalan desde la entidad. El ruido del exterior "les puede resultar amenazante, irritante o agotador para ellos".

En este sentido, estas salas suponen una atmósfera desde la que los aficionados pueden ver el partido en directo sin los inconvenientes que pueden suponer la sobreestimulación de las gradas, permitiendo controlar los estímulos a los que se expone la persona. Este espacio estará equipado con materiales y actividades interactivas, así como iluminación regulable.

La sala está especialmente diseñada para que las personas se sientan seguras y relajadas y tengan la opción de ver el partido detrás del cristal.

El Real Betis ya contaba con una sala sensorial en el estadio Benito Villamarín, siendo la primera que existía entre los clubes españoles. Ahora, con motivo del traslado temporal al Estadio La Cartuja debido a las obras de remodelación del estadio verdiblanco, el club ha querido mantener este servicio para seguir garantizando que todos los aficionados puedan vivir el fútbol de forma inclusiva.

INAUGURACIÓN DE LA SALA SENSORIAL

La sala sensorial ha sido inaugurada este martes en La Cartuja, en un acto que ha contado con la presencia de Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié, y Rafa Muela, gerente de la entidad. También han asistido Mercedes Molina y Marcos Zamora, presidenta y director de Autismo Sevilla, respectivamente, así como Ignacio Solana, director de Marca y RSC de la RFEF y Minerva Salas, directiva de la misma, entidad que ha colaborado en la puesta en marcha de este espacio inclusivo.

Este espacio se ha desarrollado en colaboración con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que también podrá utilizar la sala en los encuentros que organice en La Cartuja, como la Final de la Copa del Rey y otros partidos oficiales.

La puesta en marcha de esta sala sensorial se enmarca también en un*acuerdo de colaboración entre la Fundación Real Betis Balompié y Autismo Sevilla. Gracias a este convenio, la entidad recibirá tres entradas por partido para que sus usuarios puedan asistir a los encuentros del Betis como local y disfrutar de la experiencia del fútbol en un entorno adaptado.

El proceso de obtención de una localidad para la sala sensorial es muy fácil. Solo hay que escribir un correo electrónico a 'kapacita@realbetisbalompie.es' donde se especificará el partido y los datos de la persona con TEA. En caso de pertenecer a la Asociación Autismo Sevilla, el proceso será diferente. Cuando la solicitud se haya completado, el departamento de discapacidad del club se pondrá en contacto con la persona para facilitarle el precio de las entradas para el partido solicitado.