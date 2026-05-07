ExpoTalento reúne en Sevilla más de 150 oportunidades laborales en un foro de empresas, talento y formación

El delegado municipal José Luis García, en la inauguración de ExpoTalento, que se celebra en Fibes. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla acoge este jueves en Fibes una nueva edición de 'ExpoTalento Andalucía', una cita que convierte durante esta jornada a la ciudad en "punto de encuentro entre empresas, talento y formación". El evento, impulsado por el Consistorio y organizado por Eventos BWG, se presenta como la primera Gran Feria de Empleo y Educación de Andalucía, con más de 150 oportunidades laborales, orientación profesional y acceso directo a sectores con alta demanda.

De este modo, el delegado de Empleo, José Luis García, que ha visitado esta feria, ha destacado que esta iniciativa es una "oportunidad estratégica" para seguir posicionando a Sevilla como una ciudad que apuesta decididamente por el talento, la formación y la conexión directa con el tejido productivo, según informa el Gobierno local en una nota de prensa.

García ha invitado a los jóvenes para "que aprovechen este día para conocer diferentes oportunidades laborales y alcanzar su objetivo profesional y laboral en la ciudad".

Asimismo, el concejal ha añadido que esta feria "está alineada con las iniciativas que desde la Delegación de Empleo seguimos impulsando, proyectos que que no solo dinamizan la ciudad desde el punto de vista económico y social, sino que también proyectan una imagen de Sevilla moderna, preparada y alineada con los retos del mercado laboral actual y del futuro, como el plan Eracis+, el programa Éfeso Sevilla o la convocatoria Sevilla Integra, con casi cuatro millones para ocho proyectos de inserción sociolaboral".

ExpoTalento reúne en el Pabellón 2 de Fibes a empresas, estudiantes, jóvenes profesionales, personas en situación de desempleo, universidades, centros de Formación Profesional y entidades educativas, con el objetivo de reducir la distancia entre el ámbito formativo y el mercado laboral.

La feria va más allá del reclutamiento tradicional y busca impulsar la empleabilidad, la orientación y el futuro profesional en Andalucía. El evento ofrece una jornada intensiva con diez horas de networking continuo y más de 20 talleres y charlas, además de contacto directo con empresas e instituciones.

El programa incluye mesas redondas sobre turismo y cultura, impacto de la inteligencia artificial en el empleo, ingeniería, salud y ciberseguridad, junto a talleres de simulación de entrevistas, optimización de LinkedIn, uso de prompts para la carrera profesional y detección de habilidades y fortalezas.