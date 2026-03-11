Una fábrica de sombreros en Salteras (Sevilla) que vende a Estados Unidos e Israel: "Para nosotros no hay conflicto"

Archivo - Ortodoxos judíos rezando en una sinagoga en Jerusalén - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa Fernández y Roche-Industrias Sombrereras Españolas (Isesa) lleva varios años fabricando desde Salteras (Sevilla) sombreros para comunidades de judíos ortodoxos de Estados Unidos e Israel. Dos países que protagonizan un conflicto con Irán que está creando "incertidumbre" en el panorama económico y geopolítico de todo el mundo.

"Para nosotros es como si no existiera el conflicto", ha afirmado el director general de la empresa, Abraham Mazuecos, a Europa Press. Desde la entidad han señalado que ni la escalada de la guerra ni los aranceles impuestos por Estados Unidos al comercio han cambiado la producción.

Entre los dos países sumaron 50.000 sombreros vendidos en el último año, según ha estimado Mazuecos quien también ha dejado claro que el conflicto "no afecta al transporte de la mercancía" a pesar de los cambios en las rutas de transporte.

"Nosotros ponemos el producto en la puerta y es el cliente quien se encarga del transporte" ha señalado el director quien ha querido dejar claro que no tienen constancia de "ningún permiso especial religioso" para la entrada del producto en Estados Unidos.

"La gestión de las aduanas y de más lo hace el cliente", ha subrayado Mazuecos, tras ser preguntado por la posibilidad de una rebaja en los aranceles por el tipo de producto que vende.

Con 140 años de historia, Fernández y Roche-Industrias Sombrereras Españolas realizan de manera artesanal diferentes tipos de sombreros desde más tradicionales hasta más actuales y desde hace años realiza encargos y ventas de sombreros para comunidades de judios ortodoxos.