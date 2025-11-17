Farruquito presenta en Dos Hermanas (Sevilla) su espectáculo 'Con-Cierto Flamenco' dentro del Festival Duende

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Farruquito presentará este jueves 20 de noviembre en el Teatro Juan Rodríguez Romero de Dos Hermanas (Sevilla) su espectáculo 'Con-Cierto Flamenco'. La cita será a las 21,00 horas dentro del Festival Flamenco 'Duende', impulsado por la Diputación de Sevilla.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el montaje cuenta con la dirección musical de Román Vicenti, el cante de Mara Rey, Antonio Zúñiga y Ezequiel 'Chanito' y la percusión de José Carrasco. El número cuenta con diferentes estilos como tangos, bulerías, alegrías o soleá.

Con esta actuación, el bailaor, nieto de Farruco e hijo de Juan El Moreno y de Rosario Montoya 'La Farruca', regresa a los escenarios sevillanos.

Las entradas para este espectáculo ya están a la venta, con precio único de 10 euros y localidades numeradas. Pueden adquirirse a través de www.giglon.com (50 % del aforo) y en la taquilla del Teatro Juan Rodríguez Romero de Dos Hermanas (50 % restante). La taquilla abrirá, además, el día del espectáculo con antelación suficiente para la venta y recogida de entradas.