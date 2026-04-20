Feria de Sevilla 2026 contará con una campaña de concienciación propuesta por los instaladores para "prevenir riesgos"

Colaboración entre el Ayuntamiento y Salvamento de Bomberos en una campaña concienciar sobre prevención en la Feria de Abril 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes la colaboración con Salvamento de los Bomberos de Sevilla para llevar a cabo una campaña que tiene como objetivo "fomentar buenas prácticas, garantizar la correcta ejecución de las instalaciones y promover la intervención de personal debidamente cualificado", con el fin de "reducir incidentes derivados de actuaciones no adecuadas" dado que "las particularidades con las que cuenta la Feria hacen imprescindible extremar las medidas de seguridad", una campaña de concienciación propuesta por la Asociación Provincial de Instaladores Epyme.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la Feria es "un entorno técnicamente exigente debido a la puesta en marcha de numerosas instalaciones eléctricas provisionales sometidas a una alta demanda energética".

Así, ha asegurado que "en semanas previas se realiza una importante labor preventiva un control exhaustivo para minimizar riesgos estructurales y de incendios con inspección de infraestructuras de abastecimiento de agua para vehículos contra incendios, control de casetas, atracciones, Circo y chocolaterías".

Asimismo, se establece en horario de montaje un retén móvil preventivo, de un vehículo con dotación de completa, para "ofrecer una respuesta inmediata ante incidentes durante el montaje final".

Desde el sábado 18, debido a la alta actividad en el Real, se incorporan al dispositivo dos retenes fijos las veinticuatro horas, mientras que desde el domingo 19 el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento despliega un dispositivo de reacción rápida.