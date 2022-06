Fomento insiste en que licitará ya obras de la línea 3 de Sevilla: "No nos parece de recibo una reunión el 21 de junio"

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha confirmado este jueves que el Gobierno andaluz mantendrá su compromiso de licitar ya los primeros trabajos del tramo Pino Montano-Ronda Histórica (la mitad del trazado norte de la línea 3 del Metro) con fondos propios y ha señalado que "no nos parece de recibido" que la próxima reunión para lograr desatascar el convenio de financiación con el Gobierno de España para que ponga su 50% "como quiera y como pueda" se haya fijado para el próximo 21 de junio, una vez pasada la jornada electoral del 19 de junio.

En declaraciones a los medios en Granada, Carazo se ha preguntado "qué tiene que ocultar el Gobierno de España", al tiempo que ha insistido en reclamar que la reunión sea "inmediata para acelerar si va a participar en su 50% y si va a firmar el convenio". "No nos parece de recibo. Esto no es una cuestión electoralista. Éste es un proyecto determinante", ha subrayado la consejera en alusión a la ampliación de la red del Metro hispalense, confirmando, no obstante, que asistirán el nuevo encuentro.

Carazo ha vuelto a remarcar que los fondos europeos "nos han ayudado a todas las administraciones a afrontar la construcción de las infraestructuras más importantes". "No entendemos --ha abundado-- que no nos dejen financiar con estos fondos --en alusión a los Feder--, que son de los andaluces, la construcción de la línea 3". La titular andaluza de Fomento ha recordado que la Junta solicitó el 9 de mayo una reunión al Ministerio de Transportes para avanzar en las negociones y que este pasado miércoles, con el envío de su propuesta de convenio "tachado", "nos trasladan que la siguiente reunión será el 21 de junio".