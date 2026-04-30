Forbes reconoce a tres especialistas de Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla por tercer año consecutivo

Los doctores Salvador Morales, Adolfo Lopez y Maria Jose, incluidos en la Lista Forbes 2026. - QUIRÓNSALUD

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Forbes ha vuelto a reconocer a tres especialistas de Quirónsalud Sagrado Corazón, únicos representantes de la sanidad privada andaluza en la lista de 'Los 100 mejores médicos de España'. Los doctores Salvador Morales y Adolfo López y la doctora María José Lirola vuelven a figurar entre los profesionales más destacados del país en sus respectivas especialidades, por tercer año consecutivo.

Según ha informado la entidad en una nota, el Dr. Salvador Morales es jefe del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y en el Hospital Universitario Virgen Macarena está al frente del servicio de Cirugía de la Obesidad del Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad.

Reconocido como el mejor cirujano general de España según MERCO y el Observatorio de Salud, Sanidad y Farmacia durante varios consecutivos. Durante su trayectoria profesional, ha ocupado diversos cargos destacados de instituciones científicas. Actualmente, ejerce de presidente de la European Hernia Society y en 2025 fue galardonado con la Medalla de la Ciudad de Sevilla.

Por su parte, el Dr. Adolfo López, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla es experto en Patología Mamaria y Senología, ha cobrado una importante relevancia por sus estudios sobre cáncer de cérvix en relación con su diagnóstico y tratamiento, ha colaborado en numerosos cursos como docente y en reuniones nacionales relacionados con el cáncer ginecológico. En el ámbito de la investigación, está involucrado en el Estudio Procervix para Prevención del Cáncer de Cuello.

Por último, la Dra. María José Lirola es jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla. A lo largo de su trayectoria se ha centrado especialmente en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes en la infancia y la adolescencia. Ha participado en múltiples proyectos de la mano del hospital y como coordinadora del Área de Docencia del Instituto Hispalense de Pediatría en Sevilla. En 2025, participó como copresidenta en la Reunión Nacional de Urgencias Pediátricas.