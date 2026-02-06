Gelves (Sevilla) retira vehículos cerca del cauce y recomienda desalojar garajes subterráneos por la crecida del río

Crecida del río Guadalquivir por Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press

GELVES (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Gelves ha retirado vehículos estacionados en la margen del Guadalquivir y ha recomendado el desalojo de los que se encuentren en garajes subterráneos ubicados cerca del cauce, como medida preventiva, ante la crecida considerable del río, tal como aparece publicado en un bando municipal.

"Se han retirado los vehículos sin que tener una orden de desalojo porque era una prevención con respecto al río, que lleva mucho caudal, mucha corriente y muchísima velocidad", ha abundado al respecto la alcaldesa, Isabel Herrera, en una entrevista en Canal Sur Radio.

La alcaldesa ha pedido que los coches no aparquen cerca de las margens, "no solamente en el puerto, en Puerto Gelves, sino en todas las urbanizaciones que colindan con esa zona".

La regidora ha remarcado que se trata de un bando "de precaución y de coordinación" con la información actual "que nos daban las instituciones supramunicipales". En este sentido, "seguimos en fase de preemergencia, estamos con las mismas medidas, viendo que el caudal que hay ahora mismo son casi 2.500 metros cúbicos en Alcalá del Río, que está en un nivel naranja".

Por todo ello, Herrera ha recomendado extremar la precaución. Protección Civil y Policía Local están activos en todo momento, al igual que la comisión municipal de emergencias.

Además, ante una posible evolución desfavorable, "se aconseja evitar el uso de las plantas bajas en las zonas más cercanas al río y hacer uso preferente de las plantas superiores", señala el bando municipal.