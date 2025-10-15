El Gobierno central formaliza el contrato de reparación del túnel de San Bernardo (Sevilla) por más de cinco millones

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ha adjudicado de forma definitiva los trabajos de reparación del túnel de San Bernardo, situado en el tramo de la línea entre Sevilla Santa Justa-La Salud, perteneciente a la línea 400 Alcázar de San Juan-Cádiz, en la que se consolida como una nueva inversión en materia de infraestructura ferroviaria en la provincia de Sevilla que se ha formalizado el pasado 9 de octubre.

Respecto a ello, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que "esta formalización supone un paso más en la mejora y modernización de las infraestructuras ferroviarias en la provincia, garantizando la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad del servicio".

El contrato, con un importe de adjudicación de 5.423.637,45 euros, ha sido adjudicado a la empresa Vilor Infraestructuras S.L., que resultó seleccionada entre un total de ocho ofertas presentadas. El plazo de ejecución de las obras será de doce meses, como detalla Subdelegación en una nota de prensa.

El proyecto forma parte del contrato de reparación de túneles ferroviarios que incluye también actuaciones en el túnel nº2 del soterramiento de Puerto Real (Cádiz). En el caso de Sevilla, los trabajos se centrarán en la reparación y adecuación estructural del túnel de San Bernardo, una infraestructura clave dentro de la red ferroviaria que conecta el centro de la ciudad con la estación de Santa Justa y la línea de cercanías.

INVERSIÓN ESTATAL EN SEVILLA

La provincia de Sevilla registró en 2024 el mayor volumen de inversión pública de los últimos quince años con licitaciones por valor de más de 270 millones de euros, alcanzando una inversión acumulada de 1.049 millones de euros desde 2018.

Entre las principales infraestructuras, destaca la rehabilitación y ampliación del puente Centenario. La SE-40 avanza con el desbloqueo del cruce sobre el Guadalquivir y el desarrollo del arco noroeste, con más de 217 millones de euros en tramos licitados o en ejecución. La A-49 cuenta con 20 millones de euros para actuaciones de mejora acústica y de firme, mientras que la AP-4 afronta un plan integral de 268 millones de euros que incluye la construcción de un tercer carril y la remodelación de enlaces estratégicos.

En el ámbito del transporte público, se ha puesto en marcha el Tramo Norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla, con una cofinanciación estatal de 650 millones de euros y la reciente adjudicación de obras en el subtramo San Lázaro-Macarena por 178 millones de euros. En materia ferroviaria, continúa la modernización de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla con 700 millones de euros, así como mejoras en pasos a nivel y el impulso de la conexión Huelva-Sevilla.

Estas actuaciones consolidan el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo, la cohesión territorial y la competitividad de la provincia de Sevilla.