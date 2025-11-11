Gobierno confirma que no hay detenidos en la operación contra el narcotráfico en Isla Mayor (Sevilla), que sigue abierta

ISLA MAYOR (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado este martes que no se han producido detenciones en el marco de la operación contra el narcotráfico que comenzó este sábado en Isla Mayor (Sevilla). El dispositivo "sigue abierto" tras incautar más de cuatro toneladas de hachís y resultar herido de gravedad un agente este sábado durante un tiroteo.

En una declaración ante los medios en Isla Mayor recogida por Europa Press, Toscano ha mostrado su agradecimiento al trabajo de las Fuerzas de Seguridad, así como al Ayuntamiento de la localidad. Ha querido mandar un mensaje de "firmeza y de compromiso del Gobierno de España y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra la lucha contra la criminalidad".

En esta línea, Toscano ha destacado que el Plan Especial Campo de Gibraltar "ha permitido aumentar medios", aunque también ha reconocido que hay "una mayor peligrosidad en el conjunto de Europa", ante para lo que se "debe responder con más medios humanos y materiales". "Evidentemente queda todavía mucho camino por recorrer, pero insistir en el compromiso y la firmeza del Gobierno de España en la lucha contra el narcotráfico", ha subrayado.

Preguntado por las peticiones de los sindicatos policiales, el subdelegado ha señalado que mantiene una comunicación institucional "fluida" y ha indicado que son las comisiones y los órganos correspondientes "quienes deciden" el uso de los medios.

Por su parte, el alcalde Isla Mayor, Juan Molero, ha señalado que en el municipio se vivió con "intranquilidad notable" la jornada del sábado. Asimismo, ha indicado que ahora hay "cierta normalidad". "Al final el vecino o vecina tiene que seguir trabajando, tenemos que seguir recolectando el arroz, tenemos que seguir pescando cangrejos, tenemos que seguir con la actividad del día a día", ha subrayado.

Molero ha defendido la actuación del Gobierno que ha "reforzado su presencia en los últimos años". Asimismo, ha lamentado que la situación ponga en cuestión "el buen nombre del municipio". "Somos la zona arrocera más importante de Europa, la segunda exportadora de cangrejos arroz, todo eso desaparece en un segundo con un tema así", ha indicado.