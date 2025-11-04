El Gobierno destaca que la provincia de Sevilla supera "por primera vez" los 840.000 afiliados a la Seguridad Social

Archivo - El subdelegado del gobierno de España en Andalucía, Francisco Toscano, durante la inauguración del XV Congreso de CCOO Sevilla. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado este martes que la provincia ha superado "por primera vez" los 840.000 afiliados a la Seguridad Social. Según datos del ejecutivo central, en octubre el número de afiliados ha subido en Sevilla en 11.788 cotizantes, mientras que el paro ha bajado en 65 personas el pasado mes.

En unas declaraciones a los medios, Toscano ha indicado que el paro ha bajado en la provincia un 7% con respecto al mismo mes del año anterior. Unos datos que suponen casi 11.000 personas desempleadas menos. "Estos datos nos demuestran que el mercado laboral sevillano no solo sigue mostrando signos de estabilidad, sino que afronta una mejora que se sostiene ya desde hace muchos meses", ha subrayado.

En esta línea, el subdelegado ha atribuido estos datos a las políticas del Gobierno. "Sin duda, la reforma laboral y las medidas socioeconómicas desarrolladas por el Gobierno de España, junto con el esfuerzo de empresarios y trabajadores, está permitiendo mantener esa buena salud del mercado laboral sevillano", ha señalado Toscano.

Respecto a los grupos de edad, el grupo de trabajadores de entre 25 a 44 años han sido los que "mejores cifras han cosechado", con una reducción del 10,36 % en el caso de los hombres y del 7,80 % en el caso de las mujeres. En total, el paro masculino se ha reducido un 8,67 % en Sevilla respecto a octubre de 2024 y un 5,97 % entre las mujeres. Los grandes municipios han registrado cifras cercanas a la media provincial. En Alcalá de Guadaíra, el número de demandantes se ha reducido un 6,14 % respecto a octubre de 2024 y en Dos Hermanas, el descenso ha sido del 5,84%.

El descenso del paro en Sevilla contrasta con la subida del desempleo en Andalucía. Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.535 personas en octubre en Andalucía en relación al mes anterior (+0,42%) hasta los 602.262 desempleados.

Por otro lado, Andalucía ganó en el pasado mes de octubre un total de 29.544 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un aumento del 0,85% respecto al mes anterior, dejando a la comunidad con un total de 3.493.777 cotizantes.