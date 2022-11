El gobierno local defiende que su trabajo de nuevos parking en Sevilla es "riguroso" frente al "mapa de colores" del PP

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal ha recordado este miércoles, a raíz de las críticas del candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, por la "falta de aparcamientos" y la "dejadez" en el barrio de Graham Bell, en Triana, que "Sevilla cuenta con un trabajo serio, riguroso y adaptado a la realidad" en cuanto a la ampliación de aparcamientos públicos en la ciudad "que ofrece seguridad jurídica al mercado y a los inversores frente al mapa pintado de colores del Partido Popular, que no tiene estudios técnicos, modelo de financiación ni presupuesto porque el PP no tiene modelo de ciudad".

La delegada del Distrito Triana, María Encarnación Aguilar, ha recordado en una nota de prensa los "avances" del gobierno municipal en este sentido y que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente está trabajando en la redacción de los pliegos del próximo parking de San Martín de Porres de acuerdo con el interés manifestado por las empresas consultadas. Esta planificación, prevista en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla (PMUS), se ha aprobado en el Pleno y se ha trabajado con empresas "líderes" en materia de ingeniería de transportes en función de la oferta y demanda, variables y datos de trasladados a los distintos barrios e incluye la localización de emplazamientos que no supongan conflictos administrativos, "un punto de partida infinitamente más serio que las ocurrencias de una oposición que o no es de aquí o acaba de llegar y no sabe de lo que habla".

El Ayuntamiento sigue con este trabajo las líneas ya iniciadas en los aparcamientos de Rafael Salgado, Campamento, La Cartuja y el Valle, y se suma a los planes de reordenación en vía pública para ampliar la oferta en 5.500 plazas en los últimos años. "Ofrecemos una planificación seria, consolidada y un producto atractivo y asequible para los inversores, no vendemos humo como el PP", ha abundado Aguilar que ha aclarado, asimismo, que, tras la reurbanización de la Ronda de Tejares y su entorno, se ha facilitado el acceso a los aparcamientos del Parque Vega de Triana mediante el refuerzo de la iluminación nocturna.

La delegada del Distrito Triana ha recordado, además, las inversiones que se han venido realizando en los últimos años "en la zona de la que se ha acordado el PP y que se incluía en el plan de protección ambiental municipal, por el que se han renovado recientemente colectores de referencia de Triana y Los Remedios, incluyendo la actuación, reurbanización y asfaltado de Rubén Darío y Ronda Tejares, con un presupuesto de diez millones de euros".

Éstas se suman a las actuaciones de calles como Juan Díaz de Solís y los accesos al conservatorio de Triana, con ampliación de itinerarios peatonales y mejora de la accesibilidad universal. "Mantenemos abierta la planificación de recepción de barriadas para aquellos solares que no se encuentran recepcionados por el Ayuntamiento. También inauguramos el Centro Deportivo Supera Guadalquivir que es una referencia para toda la ciudad y añadimos todas las acciones que hemos venido realizando en los centros educativos de referencia de este distrito. Inversiones que son realidades en Triana y en el entorno de la calle Graham Bell, en el que vamos a continuar trabajando con los residentes a través de las entidades de vecinos".