Cae un entramado de trabajadores irregulares en dos empresas de la Sierra Sur de Sevilla

Desarticulación de un entramado de trabajadores irregulares en dos empresas de la Sierra Sur de Sevilla. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de dos personas como presuntos autores de un delito contra los derechos de trabajadores extranjeros, delito de lesiones en el ámbito laboral, delito de usurpación de identidad y de falsedad documental.

Según ha indicado el Instituto Armado, la investigación se ha iniciado tras la denuncia interpuesta por una persona migrante en dependencias de la Guardia Civil de Osuna, denunciando haber sufrido lesiones durante la realización de labores de recogida de aceitunas en una finca agrícola ubicada en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla.

A raíz de esta información el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Osuna inició diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos descritos por el denunciante. La Guardia Civil constató la atención facultativa recibida por esta persona en el Hospital Comarcal de Osuna como "consecuencia de unas presuntas lesiones ocasionadas en el ámbito laboral".

Fruto de las investigaciones llevadas a cabo en el marco de la operación CAÑADA.26 se creó un equipo de trabajo conformado por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna, contando con la colaboración de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Policía Nacional de Sevilla, y funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Tras primera fase de investigación, se ha procedido a la entrada y registro de dos empresas de prestación de servicios agrícolas afincadas en la comarca de la Sierra Sur. Durante la explotación de la operación, la Guardia Civil ha constatado las condiciones de insalubridad "sin reunir unas mínimas condiciones de higiene", junto con la inseguridad de las instalaciones de la vivienda donde residían los trabajadores de ambas empresas.

La operación ha finalizado con la investigación de los dos administradores, así como un trabajador de las empresas investigadas, siendo igualmente identificadas 6 personas extranjeras en situación de estancia irregular en España, y que realizaban labores agrícolas para las empresas implicadas sin ningún tipo de relación contractual.

Estas tres personas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente en calidad de investigados como presuntos autores de los delitos contra los derechos de los trabajadores, delito de lesiones en el ámbito laboral, delito de usurpación de identidad y de falsedad documental.