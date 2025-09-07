La Guardia Civil investiga el tiroteo en Carmona (Sevilla) con dos muertos y un herido por ahora sin detenidos

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CARMONA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla mantiene abierta una investigación sobre el tiroteo ocurrido este pasado sábado, 6 de septiembre, en la urbanización Los Nietos en el término municipal de Carmona (Sevilla), que se saldó con dos personas fallecidas y una herida de gravedad.

Fuentes del instituto armado han explicado este domingo que aún no se ha detenido a ninguno de los supuestos implicados en este suceso, los cuales se dieron a la fuga tras acabar con la vida de dos personas, de 65 y 54 años de edad, además de herir de gravedad a otra de 63 años.

Por su parte, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado a Europa Press que el herido fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en helicóptero tras producirse el altercado y permanece bajo atención médica en "estado crítico".

El 112 recibió varios avisos sobre las 16,45 horas que alertaban de un tiroteo en la calle Azahar de la citada urbanización Los Nietos, en Carmona, por el que se movilizó a efectivos sanitarios del 061 y de la Guardia Civil.

Según relataban los testigos del suceso al 112, una o dos personas habrían disparado con un rifle contra un bar y, como consecuencia de los disparos, varias personas se encontraban en el suelo, sin poderse aclarar aún si estaban fallecidas o heridas. Posteriormente, desde la Guardia Civil se pudo confirmar el fallecimiento de dos personas en el marco de este suceso.