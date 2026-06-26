Herido un motorista tras colisionar con un autobús en Sevilla capital

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo). - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido tras colisionar con un autobús en la tarde de este viernes en la capital sevillana.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 20,30 horas en la avenida Montes Sierra, a la altura de una gasolinera.

Tras recibir el aviso, la sala coordinadora ha movilizado a efectivos de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que se han desplazado hasta el lugar del siniestro, donde un hombre ha resultado herido.