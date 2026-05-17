Herido tras ser atropellado por un autobús en la Puerta Osario, en Sevilla capital

Archivo - Autobús de Tussam circulando por el centro de la ciudad. A 23 de enero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en la mañana de este domingo, 17 de mayo, tras ser atropellada por un autobús en Sevilla capital, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar sobre las 10,00 horas de esta mañana en la zona de Puerta Osario, concretamente en la calle Recaredo esquina con las calles Gonzalo Bilbao y Puñónrostro, donde un peatón ha sido atropellado por un autobús de Tussam. Según han apuntado los testigos, se trataría de una persona de avanzada edad.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos sanitarios del 061 y de Policía Local para atender al herido, del cual no han trascendido más datos.