Hornillo exige una "respuesta urgente" al alcalde de Sevilla ante el "colapso" de los servicios sociales

Archivo - La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento hispalense, Susana Hornillo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha criticado este miércoles la "situación de emergencia" en los Servicios Sociales municipales tras conocer los nuevos informes de la sección sindical de CSIF que revelan un "patrón sistemático" de "desatención institucional" hacia los menores más vulnerables de la ciudad.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la formación ha exigido al Gobierno de José Luis Sanz una "respuesta inmediata" y ha advertido de que el Consistorio "está incumpliendo sus obligaciones legales con consecuencias directas sobre la seguridad de niños y niñas ya valorados en grave riesgo".

En contexto, el primero "y más urgente" de los casos que "afecta al Equipo de Tratamiento Familiar que atiende a los menores valorados en grave riesgo de La Macarena, Triana y Los Remedios". Según la central sindical, este equipo cuenta desde principios de 2025 con una única profesional, una trabajadora social, cuando la normativa que regula estos equipos establece "con claridad" que deben estar compuestos por un educador social, una trabajadora social y una psicóloga, y que la intervención debe ser siempre multidisciplinar y las decisiones, colegiadas.

Asimismo, la misma normativa fija que las vacantes que se produzcan por cualquier motivo "no pueden permanecer sin cubrir por un período superior a un mes". De este modo, el Gobierno de Sanz, como ha concretado la portavoz de Podemos, "lleva más de un año sin cumplirlo". "Estamos hablando de menores que el propio sistema ha valorado como en grave riesgo. No en riesgo, en grave riesgo. Y el Ayuntamiento mantiene equipos de mínimos, incumpliendo la ley durante más de un año. Es un escándalo que pone en peligro la vida de niños y niñas", ha afirmado Hornillo.

En esta línea, la concejala ha subrayado el impacto que esta situación está generando sobre las propias profesionales, que se enfrentan "en solitario" a intervenciones que la normativa exige que sean colegiadas, "con el consiguiente nivel de estrés y afección grave a su salud laboral". "El Partido Popular no solo está abandonando a los menores. Está abandonando también a quienes intentan protegerlos con los medios que tienen, que son insuficientes por decisión política", ha agregado.

Además, el segundo informe de CSIF revela que el Centro de Servicios Sociales de Tres Barrios-Amate acumula "centenares de fichas de menores notificados por los colegios como posibles víctimas de absentismo y exclusión social, con tiempos de espera de hasta dieciocho meses por falta de educadores sociales". Tres Barrios es reconocido por los propios indicadores municipales y estatales como "posiblemente el barrio con mayor dificultad social de todo el país", lo que convierte su "desatención" en una decisión "de una gravedad política excepcional".

"Los colegios llevan meses gritando que hay niños en riesgo y el delegado de Servicios Sociales no coge el teléfono", ha señalado Hornillo, al tiempo que ha indicado que, "mientras tanto, esos expedientes siguen acumulándose en una estantería. El barrio más pobre de España no puede ser también el que peor atención institucional recibe".

En este sentido, Podemos Sevilla ha puesto en relación ambas circunstancias con un dato que consideran "inaceptable". Según la formación, el Ayuntamiento hispalense "no ejecutó en 2025 46 millones de euros del Capítulo 1 de su presupuesto, el destinado específicamente al pago de nóminas del personal municipal".

"No hay excusas presupuestarias posibles. El dinero para contratar profesionales estaba en el presupuesto y no se gastó", ha apostillado la portavoz de Podemos Sevilla. "Mientras una trabajadora social atendía sola a menores en grave riesgo en Triana, José Luis Sanz dejaba 46 millones en personal sin ejecutar. Eso es lo que tiene que explicar el alcalde", ha afirmado.

En esta línea, la formación morada ha trasladado al Gobierno municipal tres exigencias concretas. En primer lugar, la "cobertura urgente" del Equipo de Tratamiento Familiar de La Macarena, Triana y Los Remedios con los tres perfiles profesionales requeridos según la normativa, en un plazo máximo de 48 horas. En segundo lugar, la cobertura de todas las vacantes de educadores sociales en el Centro de Servicios Sociales de Tres Barrios, también en un plazo máximo de 48 horas. Y, por último, un plan de choque específico para reducir la lista de espera de expedientes de menores en riesgo, con dotación extraordinaria de personal "mientras dure el colapso actual".

"El PP está incumpliendo la ley, está poniendo en riesgo a niños ya valorados como en grave riesgo y está dejando solas a las profesionales que intentan protegerlos. No vamos a parar hasta que esto cambie", ha concluido Hornillo.