Huelga de 48 horas de los repartidores de cerveza Cruzcampo en Sevilla a dos días del inicio de la Semana Santa

Archivo - Un repartidor de barriles de cervezas pasa por la Plaza de la Macarena, en foto de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla ha convocado huelga de 48 horas entre la plantilla de DHL de los centros de Heineken en Sevilla --repartidores de cerveza-- "tras 18 años de estancamiento salarial" y que podría "parar la actividad". Así, CCOO ha anunciado paros totales los días 26 y 27 de marzo en los centros de la Factoría Heineken (Mairena del Alcor) y su centro logístico anexo de Dos Hermanas contra la "falta de voluntad negociadora" de la empresa y el deterioro sistemático de las condiciones laborales.

En un comunicado, el sindicato destaca que "hace ya casi dos décadas, el colectivo de trabajadores sufre un auténtico bloqueo salarial", un periodo en el que la empresa "se ha limitado a aplicar las subidas salariales mínimas del convenio provincial, sin realizar mejoras propias que reconozcan la especialización y el esfuerzo de la plantilla".

"No podemos seguir aceptando la precariedad y los pactos individuales como norma de funcionamiento; por eso es necesaria esta huelga", apunta CCOO. "La plantilla de DHL Supply Chain reclama un acuerdo colectivo que ponga fin a la arbitrariedad y garantice derechos fundamentales en cuatro áreas clave". Por un lado, "el reconocimiento profesional mediante la regularización del 'plus de carretillero' acorde a la categoría desempeñada".

El sindicato también pide la igualdad en incentivos con la implementación de un "sistema único y transparente para toda la plantilla, equiparándolo al de capataces y dirección". Asimismo, demandan la compensación de turnos creando un "plus específico" para el 'cuarto turno' y otros turnos rotatorios.

Y, por último, la conciliación familiar, con la petición de garantizar al menos tres semanas de vacaciones en el periodo estival, al tiempo que reclaman la compensación de festivos que coinciden con sábados o días de descanso, "un derecho avalado por el Tribunal Supremo que la empresa está ignorando".