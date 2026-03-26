DHL garantiza el reparto de cerveza en Sevilla, "siempre desde el respeto a la huelga"

Archivo - Un repartidor de cerveza como imagen de recurso. - Josefina Blanco - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

DHL Supply Chain, empresa logística que tiene a Heineken entre sus clientes, ha manifestado su compromiso de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de las personas, "siempre dentro del respeto al marco legal y a los derechos de los trabajadores".

Así lo expresa en un comunicado remitido a Europa Press en relación con la huelga de 48 horas convocada por CCOO entre la plantilla de repartidores de cerveza, a dos días del inicio de la Semana Santa, con paros totales los días 26 y 27 de marzo en los centros de la Factoría Heineken (Mairena del Alcor) y su centro logístico anexo de Dos Hermanas contra la "falta de voluntad negociadora" de la empresa y el "deterioro sistemático de las condiciones laborales".

"En DHL Supply Chain respetamos profundamente el derecho a la huelga y el ejercicio de los derechos sindicales de los trabajadores, tal y como establece la legislación vigente. Seguimos trabajando en coordinación con todas las partes implicadas para gestionar la situación con la máxima responsabilidad y profesionalidad".

"Nuestro compromiso fundamental en estos momentos es la seguridad de las personas, así como garantizar la continuidad del servicio, siempre dentro del respeto al marco legal y a los derechos de los trabajadores", concluye el comunicado.