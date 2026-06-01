Icónica Sevilla Fest homenajeará a Enrique Morente con un espectáculo de luces y música en la previa de sus conciertos

Archivo - Imagen de archivo del espectáculo lumínico previo a un concierto de Icónica Fest en la Plaza de España de Sevilla - ICÓNICA FEST - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Icónica Santalucía Sevilla Fest homenajeará durante unos minutos antes de cada concierto al cantante granadino Enrique Morente, mediante un espectáculo de luces y audiovisual, que en otras ediciones ha recordado a figuras como Falla o Lole y Manuel, bajo el nombre de 'Icónica Lights'.

Según ha detallado el festival en una nota de prensa, el espectáculo partirá de una reinterpretación original de 'Aunque es de noche', una de las piezas "más emblemáticas" del artista granadino, concebida especialmente para acompañar el despliegue visual y lumínico sobre la Plaza de España diseñado por José Juan López.

En este sentido, el hijo del recordado 'cantaó', Kiki Morente, ha colaborado en este proyecto en el que se ha incorporado la voz original de su padre "para construir un emocionante diálogo musical entre generaciones", que ha resultado es una "pieza inédita" en la que las voces de Enrique y su hijo "se alternan y se unen en los momentos más intensos de la composición".

Asimismo, la producción musical ha partido de un arreglo creado por el responsable de la instrumentación principal de la obra, Emilio Morales, quien ha desarrollado una propuesta "capaz de integrar tradición flamenca, sensibilidad contemporánea y electrónica".

A su vez, al proyecto se han sumado diferentes músicos y colaboradores como la violinista Celia Vicente; el corneta de la banda Nuestro Padre Jesús Nazareno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Juan Gallardo; el productor, Juanma Mora, que aporta la parte más electrónica y contemporánea de la pieza; junto al trabajo de sintetizadores y mezcla desarrollado por el responsable de la producción final del tema, Jesús Chávez.