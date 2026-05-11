Inserta Empleo imparte en Sevilla desde este lunes un curso de competencias predigitales a 15 alumnos con discapacidad

Archivo - Imagen de archivo. Una persona en silla de ruedas. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado este lunes en Sevilla, un curso de competencias predigitales al que asisten 15 alumnos con discapacidad.

Según ha detallado el Grupo Social ONCE en una nota de prensa, esta acción formativa de 30 horas lectivas se imparte hasta el próximo 18 de mayo y está dividida en los siguientes módulos: Iniciación a la informática e Iniciación en Internet.

En ese sentido, el objetivo del curso es dotar a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan "un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales" para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.