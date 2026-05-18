Inserta imparte un curso de formación para el empleo en Sevilla para personas con discapacidad

Archivo - Una usuaria en silla de ruedas, en una rampa de acceso a un edificio público, como foto de recurso. - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado este lunes, 18 de mayo, en Sevilla un curso de limpiador al que asisten 15 alumnos con discapacidad.

Esta acción formativa de 230 horas lectivas se imparte hasta el próximo 21 de julio y está divida en los siguientes módulos: motivación y orientación al perfil; Productos y útiles para la limpieza diaria: el carro de limpieza; Suelos: tipos y sistemas de limpieza; Limpieza de mobiliario; limpieza de aseos y limpieza de cristales interiores, informa en una nota de prensa.

Inserta proporciona al alumnado las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE ha puesto en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 48 oficinas en toda España.

Este proyecto ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno y con la colaboración de la UE.