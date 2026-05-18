El PP en el Ayuntamiento de Jaén invita a PSOE y a JM+ a una reflexión "profunda" tras los resultados electorales

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha invitado al gobierno local --PSOE y Jaén Merece Más-- a una reflexión "profunda" de los resultados electorales en la capital jiennense donde el PP ha sido la fuerza más votada con 28.231 votos y "un histórico 45,9 por ciento del apoyo ciudadano".

"Estos resultados deben invitar también a una reflexión profunda al equipo de gobierno municipal", ha dicho el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Agustín González, quien ha incidido en un comunicado en que, "cuando el Partido Popular amplía de forma tan contundente su respaldo en Jaén capital y otras fuerzas retroceden claramente, los ciudadanos están trasladando un mensaje político que no puede ignorarse".

En este sentido, ha considerado significativo que el PP mejore en casi 7.800 votos y cerca de diez puntos respecto a las elecciones municipales de 2023, mientras "otras fuerzas políticas sufren un importante retroceso en la capital, siendo especialmente destacable el caso de Jaén Merece Más".

Al hilo, ha afirmado que "muchos jiennenses no han entendido que se rompiera un gobierno estable mediante una moción de censura que ha generado más confrontación que soluciones". Ha añadido que "la ciudad está reclamando gestión, estabilidad y un proyecto claro para Jaén frente a un Ayuntamiento demasiado centrado en la política de titulares y en el corto plazo".

Además, ha destacado que el PP ha logrado en Jaén capital una ventaja de más de 25 puntos sobre la segunda fuerza política, el PSOE, que se ha quedado en el 20,4 por ciento de los votos.

"Es un respaldo muy claro de los jiennenses al proyecto que representa Juanma Moreno y a una forma de gestionar basada en la estabilidad, el diálogo y los hechos, frente a la política de la confrontación", ha señalado el portavoz en un comunicado.

También ha subrayado que Jaén capital haya sido la capital andaluza donde más ha crecido el apoyo al Partido Popular respecto a las anteriores elecciones autonómicas, con una subida del 4,35 por ciento.

Para González, estos resultados "suponen también un reconocimiento al trabajo y al compromiso que el Gobierno de Juanma Moreno mantiene con Jaén", recordando proyectos como la reactivación del tranvía, la futura Ciudad de la Justicia, la Ciudad Sanitaria o las inversiones educativas y sanitarias desarrolladas en la capital durante los últimos años.



