Insur se alía con Grupo MAS para impulsar un residencial de 56 millones en el distrito Bellavista-La Palmera de Sevilla

Grupo Insur se alía con el family office de Grupo MAS para desarrollar una promoción residencial de 192 viviendas en Bellavista (Sevilla) con una inversión de 56,8 millones. - GRUPO INSUR

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur y el family office de Grupo MAS han formalizado una alianza estratégica para el desarrollo de una nueva promoción residencial en Sevilla, tras la reciente adquisición de un suelo en la calle Afrodita, en el distrito Bellavista-La Palmera. Para ello, ambas entidades han constituido una sociedad conjunta desde la que impulsarán este proyecto, que supondrá una inversión total de 56,8 millones de euros.

Según han explicado desde Insur, la actuación contempla la construcción de 192 viviendas, así como locales comerciales, garajes, trasteros y completas zonas comunes, en un enclave que destaca por su "creciente atractivo residencial".

El suelo se sitúa en las inmediaciones de los Jardines de Hércules, una de las áreas que "está experimentando una mayor transformación urbanística en Sevilla". Para la compañía, este entorno se consolida como "uno de los focos de expansión más relevantes del sur de la ciudad", con un "notable potencial" para acoger nuevos desarrollos residenciales.

La zona cuenta, además, con múltiples conexiones, tanto por carretera, con acceso directo a la A-4, como mediante transporte público, gracias a diversas líneas de autobuses urbanos. A ello se suma la futura llegada del Metro de Sevilla, que reforzará aún más la conectividad del área en los próximos años.

Este nuevo proyecto se enmarca en el proceso de transformación que está viviendo el sur de Sevilla, impulsado por importantes actuaciones urbanísticas y donde Grupo Insur ha desarrollado Bermes I y Bermes II. La promoción, con previsión de inicio de obras en diciembre de 2026, viene así a sumarse a este conjunto de iniciativas que están redefiniendo el crecimiento de la ciudad.

El director de promoción residencial de Grupo Insur, Zacarías Zulategui, ha señalado que "Sevilla es una zona estratégica para la compañía, en la que llevamos años desarrollando proyectos que contribuyen a su crecimiento ordenado y sostenible". "A través de alianzas como la que ahora ponemos en marcha con el family office de Grupo MAS, reforzamos nuestra capacidad para impulsar nuevos desarrollos en ubicaciones clave". "Este proyecto representa una excelente oportunidad y confiamos plenamente en su éxito", ha añadido.

Con esta operación, Grupo Insur reafirma su compromiso con el desarrollo urbano de Sevilla y su apuesta por proyectos residenciales de calidad en enclaves con alto potencial de crecimiento