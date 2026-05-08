Investigado por ocultar objetos robados y dinero en un establecimiento hostelero de Lebrija (Sevilla)

Objetos sustraídos en Lebrija (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al propietario de un establecimiento hostelero en la localidad de Lebrija (Sevilla) al encontrar en su interior una "gran cantidad de objetos", entre ellos bicicletas, relojes e incluso lámparas, sin poder identificar el origen de los mismos y sospechando que habrían sido robados.

Estos objetos podrían haber estado siendo almacenados tras ser sustraídos en la localidad de Lebrija y a cambio de dinero para, posteriormente, ser vendidos de forma ilícita. Además, la Guardia Civil ha intervenido en el interior del establecimiento una caja de caudales con la cantidad de 885 euros en efectivo y anotaciones que están siendo analizadas por los investigadores.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación comenzó al detectar "maniobras con una motocicleta". Así, los agentes interceptaron el vehículo e identificaron a los ocupantes. Las "incoherencias de sus manifestaciones" y la "actitud mostrada" llevaron a los agentes a sospechar que este hombre podría haber cometido algún tipo de actividad ilícita.

Así, constataron que las mismas procedían de un establecimiento hostelero de la localidad que, por mandato judicial, debería haber cesado su actividad profesional. Posteriormente, se llevó a cabo una inspección del local.

De esta forma, se identificó al propietario del mismo, que se encontraba en el interior junto con otras personas y mantenían una "actividad hostelera de forma fraudulenta". Además, detectaron ocultos en un almacén una enorme cantidad de objetos. No pudieron encontrar su origen y los agentes sospecharon que la actividad podría ser constitutiva de un presunto delito de receptación.

Las actuaciones llevadas a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Lebrija han esclarecido seis delitos contra el patrimonio ocurridos en la localidad. La investigación sigue abierta para identificar el origen del resto de objetos intervenidos.

La operación ha finalizado con la investigación del propietario del establecimiento, que ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente como presunto autor de un delito de receptación.