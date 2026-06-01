Investigan como posible violencia machista al hombre que disparó contra la casa de su expareja en Alcalá (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional - CNP - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia de género el tiroteo de la vivienda de una mujer en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a manos de su expareja este pasado domingo.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, el autor de los hechos está en busca y captura, después de que huyera del lugar, en un caso que los agentes investigan como un presunto delito de violencia machista.

El suceso se produjo en la mañana de este pasado domingo, cuando el investigado realizó al menos un disparo contra la vivienda, sin que haya que lamentar heridos aunque se mantiene el dispositivo de búsqueda del presunto autor del tiroteo.