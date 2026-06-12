Investigan un tiroteo en Carmona (Sevilla) que deja a un hombre herido grave por varios disparos

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo.
Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 12 junio 2026 11:41
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SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga un tiroteo que ha tenido lugar esta madrugada en el municipio sevillano de Carmona, en el que ha resultado herido de gravedad un hombre al recibir varios disparos.

Según la información, adelantada por Diario de Sevilla y confirmada a Europa Press por fuentes cercanas a la investigación, horas después tuvo lugar un segundo tiroteo en el barrio sevillano de Los Pajaritos.

La víctima ha sido trasladada al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde permanece ingresada. La operación continúa abierta a la espera de conocer más datos sobre el caso.

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