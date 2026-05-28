Isla Mágica y UNEI celebran su quinta temporada de colaboración con 39 empleos para personas con discapacidad

Equipo de personas con discapacidad de UNEI que trabaja en el parque temático de Isla Mágica. - ISLA MÁGICA/UNEI

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Isla Mágica, el parque temático de Sevilla, y UNEI, empresa social líder en Andalucía, celebran su quinta temporada de colaboración con 39 empleos para personas con discapacidad en las labores de limpieza y mantenimiento del recinto. El director general de Isla Mágica, Alejandro del Barrio, y el director general de UNEI, Rafael Cía, han dado la bienvenida al equipo de personas que este año se encarga del cuidado diario tanto del parque temático como, a partir del mes de junio, de la zona acuática de Agua Mágica.

Las tareas del personal de UNEI en Isla Mágica incluyen la limpieza de choque de los espacios abiertos y calles del parque, así como de las zonas verdes y láminas de agua, antes del inicio de la temporada; la limpieza de las oficinas centrales, situadas en el Pabellón de España; el mantenimiento diario del recinto antes de su horario de apertura al público y la limpieza y mantenimiento de las incidencias que se produzcan durante la apertura, tal como se detalla en un comunicado conjunto.

Además, este año UNEI ha incorporado al servicio nueva maquinaria y tecnología. Por un lado, una bicicleta eléctrica de carga ('cargobike') que ha sido adquirida a la empresa sevillana Mothium y que facilita los desplazamientos de los encargados por el parque para supervisar el servicio. Por otro lado, también se ha puesto en marcha una barredora eléctrica de más de 9.000 metros cuadrados de capacidad a la hora, que mejora el rendimiento de los servicios de limpieza y favorece la ergonomía del personal, ya que cuenta con un asiento para que el conductor realice las labores de limpieza más pesadas de forma ajustada.

Estas mejoras de maquinaria se complementan con las de producto, ya que UNEI ha implantado en Isla Mágica esta temporada su nuevo sistema de limpieza Five for Smart Clean, que ha permitido pasar de 20 a cinco referencias de limpieza, con productos innovadores rellenables con agua y eliminando los riesgos asociados al uso de productos químicos.

Gracias a esta solución, además, el personal con discapacidad reduce en un 80% el peso que llevan de productos en sus carritos. Adicionalmente, se consigue una reducción de envases de plástico del 70%. Además, UNEI está llevando a cabo esta temporada en Isla Mágica un proyecto piloto para la digitalización de la supervisión en determinados espacios de Isla Mágica.

Este sistema incorpora un reporte al responsable con la presencia del personal en las áreas supervisadas, así como una medición de la satisfacción de los usuarios, con avisos inmediatos si se produce una ratio baja de satisfacción. El director general de Isla Mágica ha destacado, en esta línea, que "el balance no puede ser más positivo. La limpieza es una parte del parque fundamental para la experiencia de nuestros visitantes y en lo que llevamos de año, es uno de los indicadores que más ha mejorado respecto al año pasado".

"El trabajo de UNEI y de todas las personas que componen su equipo tiene su resultado", ha resumido. El director general de UNEI ha agradecido la confianza de Isla Mágica, "un parque tan emblemático y reconocido". Rafael Cía ha apuntado que las mejoras aplicadas en este servicio esta temporada "demuestran que también es posible innovar y ofrecer valor añadido en el sector de los Facility Services, gracias a clientes con largo recorrido, como es Isla Mágica".

SE EMPLEABILIDAD SE DUPLICA

La colaboración entre UNEI e Isla Mágica arrancó en 2022 y se ha consolidado hasta prácticamente duplicar la empleabilidad de personas con discapacidad, situando al recinto sevillano como referente en contratación social entre los parques temáticos del sur de Europa, en el marco de su apuesta por la responsabilidad social corporativa.

En efecto, el parque temático de Sevilla ha venido incrementando su apuesta por la contratación social en las últimas cuatro temporadas de la mano de UNEI, pasando de 20 empleos indirectos en el primer año de contrato a 39 en este 2026.

Gracias a la contratación social de clientes como Isla Mágica, UNEI suma ya más de 2.000 personas en su equipo, de ellas 800 en la provincia de Sevilla. Un 87% de las personas que componen la plantilla de UNEI tiene algún tipo de discapacidad y el 50%, derivada de problemas de salud mental.