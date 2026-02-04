Itálica acoge el 21 de febrero el Vía Crucis del Aljarafe con la talla del Nazareno de Santiponce (Sevilla)

Imagen del Nazareno por el interior del conjunto arqueológico de Itálica. - ARZOBISPADO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha comunicado la fecha del tradicional Vía Crucis dentro del Conjunto Arqueológico de Itálica: el sábado 21 de febrero. El piadoso acto penitencial, presidido por la imagen de Jesús Nazareno de Santiponce, contará, como es habitual, con la participación de otras 13 hermandades procedentes del Aljarafe y de la capital, así como de otros municipios de la provincia y de la Comunidad Autónoma.

Según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, antes del evento, a las 18,00 horas, en el templo parroquial de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica, se celebrará la solemne misa, cantada por la Agrupación Coral Nuestra Señora del Rosario Coronada de la Hermandad de Jesús Nazareno de Santiponce, oficiada por Fernando Carranco, párroco de San Isidoro del Campo.

Promovido y organizado por la citada hermandad poncina, el Vía Crucis del Aljarafe, que alcanza este año su trigésimo sexta edición, está declarado 'Acto de Interés Turístico de Andalucía' desde año 2021 y cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía y la colaboración institucional de la Diputación de Sevilla.

Sus inicios se remontan al primer sábado de cuaresma de 1990, cuando la hermandad organizadora lo realizó por primera vez en solitario y decidió trasladar y hacer partícipe de aquella experiencia a otras hermandades de su entorno más cercano y, con el paso de los años, hacerlo llegar a toda la geografia nacional.

Aunque en la historia de la ciudad italicense no se conocen martirologios cristianos, la simbología del anfiteatro de Itálica evoca aquellos que tuvieron lugar en el gran Coliseo romano, "haciendo que el entorno artístico y escultórico en el que se desarrolla el acto lo hagan único en nuestra geografía".

Este Vía Crucis que, como cada año se celebra recién estrenado el periodo cuaresmal, "ha arraigado profundamente" tanto en Santiponce como en la mayor parte de la provincia y en la propia capital hispalense.