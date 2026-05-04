IU denuncia ante la Junta Electoral de Zona la retirada de banderolas del 17M por el Ayuntamiento de Sevilla

Cartel de Maíllo en imagen de archivo. - POR ANDALUCIA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha asegurado que presentará una denuncia ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) por la retirada de banderolas y carteles electorales de los próximos comicios andaluces del 17 de mayo por la ciudad, en concreto los de su formación.

Según ha expresado el grupo en una nota de prensa, esta actuación sería un "abuso de autoridad" de "gravedad extrema" y "una perturbación intolerable del proceso electoral".

Así, la formación ha indicado en la referida denuncia que el Ayuntamiento habría procedido en los primeros días de campaña a retirar banderolas de Izquierda Unida instaladas en zonas habilitadas por la Junta Electoral, sin requerimiento previo, sin comunicación a la formación afectada, sin autorización expresa de la JEZ y sin devolución del material retirado.

Además, ha considerado "especialmente grave" la justificación del ayuntamiento al respecto. Cabe mencionar que, este domingo, el consistorio decía que se han retirado carteles electorales de "todos" los partidos en diferentes zonas de la ciudad después de que la inspección de Alumbrado Público haya detectado banderolas que "ponen en riesgo la solidez estructural de los soportes de alumbrado y los pernos de anclaje de los basamentos, suponiendo un riesgo para los viandantes".

A juicio de Sánchez, "se trata de una colección de excusas sobrevenidas para intentar tapar una actuación profundamente irregular". "Resulta difícil sostener que una banderola electoral suponga un riesgo de derribo de una farola. Si el Ayuntamiento mantiene esa tesis, tendrá que aportar los informes técnicos previos que acrediten semejante amenaza. Y si no existen, estaremos ante una burda excusa para justificar una forma de censura electoral", ha afirmado el concejal.

La denuncia también cuestiona que el Ayuntamiento haya introducido de facto un supuesto requisito adicional de autorización de Alumbrado Público para instalar propaganda electoral en espacios previamente habilitados. El titular ha subrayado además que la formación tuvo conocimiento de la retirada gracias a avisos de la ciudadanía y que, tras comprobar los hechos, detectó que carteles de otras formaciones políticas permanecían instalados.

Por todo ello, ha solicitado a la Junta Electoral de Zona que ordene al Ayuntamiento de Sevilla la reposición inmediata de las banderolas y carteles retirados sin autorización expresa, que declare contrario a la normativa el proceder municipal y que reclame el expediente íntegro relativo a los hechos denunciados.

En concreto, IU ha pedido que el Ayuntamiento entregue las órdenes de servicio dadas al personal encargado de la retirada, los informes técnicos que supuestamente justifican la actuación, los partes de trabajo con la hora exacta de cada retirada, la ubicación concreta de cada banderola y la formación política afectada.