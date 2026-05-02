Jornadas deportivas municipales en el Parque Infanta Elena de Sevilla, con una zona de calistenia de "primer nivel"

Zona de calistenia del Parque Infanta Elena de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado una jornada deportiva en el Parque Infanta Elena con el objetivo de poner en valor las recientes mejoras realizadas en este espacio verde, el principal pulmón de Sevilla Este. La iniciativa, impulsada a través del distrito Este-Alcosa y Torreblanca, ha contado con la participación de cientos de jóvenes y deportistas, que han disfrutado de diversas actividades organizadas en el parque.

Entre ellas, destacan las desarrolladas en la nueva zona de calistenia, construida por el Consistorio con una inversión cercana a los 70.000 euros. Esta instalación responde a una demanda creciente, especialmente entre los jóvenes aficionados a esta disciplina deportiva. Es de "primer nivel", tal como ha resaltado el Ayuntamiento en una nota. Además, la jornada ha incluido actividades de running junto al grupo Infanta Runners, así como talleres de pintura al aire libre y otras propuestas orientadas al ocio saludable y la convivencia.

El delegado del distrito Este-Alcosa-Torreblanca, José Luis García, ha señalado que esta actividad "no es sólo el inicio de la dinamización y puesta en valor de los espacios verdes de Sevilla Este, sino una forma de llevar a todos nuestros vecinos a conocer su gran parque", subrayando la importancia de seguir impulsando inversiones en estos espacios como la instalación de áreas de calistenia o la renovación del alumbrado de este parque, que ha supuesto una inversión de 350.000 euros.

Asimismo, ha destacado el valor de este tipo de jornadas, que fomentan la convivencia entre los usuarios del parque, independientemente de la actividad que practiquen. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, continúa desarrollando un ambicioso plan para la instalación de zonas de calistenia en distintos parques de la ciudad, con el objetivo de promover el deporte y el ocio de calidad entre los jóvenes.

La nueva instalación de Sevilla Este se suma a otras ya existentes en espacios como el Parque de Contadores (distrito Cerro-Amate), el Parque Rojo de Pino Montano, el Parque de los Príncipes (Los Remedios) y el Parque de San Jerónimo.