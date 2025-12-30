José Luis Sanz se reúne en el Consistorio con sevillanos residentes en Bruselas para "reforzar la red de talento local"

El alcalde hispalense mantiene un encuentro con sevillanos residentes en Bruselas para "reforzar la red de talento local". - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido un encuentro con sevillanos residentes en Bruselas, la gran mayoría de ellos trabajadores de la Comisión Europea, con el objetivo de felicitar las fiestas y dar continuidad al primer encuentro celebrado el pasado mes de septiembre en la capital belga, coincidiendo con el viaje institucional con motivo de la Exposición de Arte Sacro. En el acto ha participado también el Eurodiputado y ex alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

"El talento sevillano que hoy desarrolla su carrera profesional fuera de nuestra ciudad es un orgullo para Sevilla y una prioridad para este Gobierno municipal", ha señalado el alcalde durante la reunión. "Desde que llegamos al Ayuntamiento nos marcamos como objetivo potenciar, retener y atraer el talento joven que en los últimos años se ha visto obligado a salir de la ciudad por falta de oportunidades", destaca el Consistorio en un comunicado.

En este sentido, el alcalde ha subrayado que Sevilla cuenta con "una base extraordinaria", con cinco universidades en la ciudad y su área metropolitana --tres públicas y dos privadas-- "de las que salen cada año jóvenes brillantes, altamente formados y con espíritu emprendedor, que representan lo mejor del talento sevillano".

Durante el encuentro, el regidor ha incidido en la voluntad del Ayuntamiento de seguir fortaleciendo los lazos con los sevillanos que trabajan en instituciones europeas y en otros ámbitos internacionales. "Estamos tejiendo una red de embajadores sevillanos en el mundo, y estos encuentros con sevillanos en Bruselas son el punto de partida para futuras alianzas que nos permitan seguir avanzando como ciudad abierta, moderna y conectada con Europa", ha afirmado.

Asimismo, el alcalde ha puesto en valor las medidas impulsadas desde el último encuentro, entre las que destaca la puesta en marcha de una convocatoria de ayudas dotada con 90.000 euros dentro del nuevo Plan de Ayudas a Jóvenes Sevillanos Retornados. "Se trata de una iniciativa que tiene como finalidad apoyar la estabilidad y la permanencia de los jóvenes sevillanos que deciden regresar a su ciudad tras haber residido fuera de España o fuera de la provincia", ha explicado.

Estas ayudas están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 35 años y tienen como objetivo cubrir gastos de alquiler de vivienda o habitación, con un importe máximo de hasta 2.000 euros por persona, correspondientes a pagos realizados entre el 1 de octubre de 2024 y la fecha de cierre de solicitudes.

"El mensaje es claro: Sevilla quiere recuperar a su talento, acompañarlo y ofrecerle oportunidades reales para desarrollar su proyecto de vida y profesional en su ciudad", ha concluido el alcalde