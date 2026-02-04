La Junta destina 22 millones al tratamiento de infusión de insulina para pacientes de Sevilla

Archivo - Imagen de recurso para el tratamiento de infusión de insulina. - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación, por parte de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, por valor de 22.211.593 euros de los elementos necesarios para la infusión de insulina y la monitorización interactiva de glucosa para los pacientes de todos los centros sanitarios adscritos a la central provincial de compras de Sevilla.

La operación, cuyo expediente de contratación está siendo objeto de tramitación ordinaria por el procedimiento de contrato basado en acuerdo marco por el que se fijan las condiciones para dicho suministro, tendrá una ejecución de 24 meses, con 12.031.279 de euros dedicados en 2026 y 10.180.313 asignados en 2027, que podrán ser prorrogados por otros 24 meses, informa la Junta en una nota de prensa.

Esta adquisición, derivada del acuerdo marco cuya adjudicación fue resuelta el 27 de agosto de 2025, reforzará el acceso de las personas con Diabetes Mellitus Tipo I (DM1) de la provincia a estos tratamientos híbridos o automáticos de infusión de insulina y cuenta con los dictámenes y trámites preceptivos para su autorización.

Esta terapia se contempla en el sistema sanitario público de Andalucía para las personas con DM1 que persisten con dificultades en su control por hipoglucemias frecuentes o graves y/o mal control metabólico, así como en la gestación y en su programación, y está avalada por la evidencia científica.