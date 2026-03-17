Un juzgado archiva la causa contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla) por presunto acoso a un menor

Archivo - El exalcalde de La Algaba en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha ordenado el archivo de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana de La Algaba, Diego Manuel Agüera, por presunto acoso a un menor.

Según el auto, adelantado por Cadena Ser y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez considera que "de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que ha procedido a acordar el "sobreseimiento provisional de las actuaciones". Contra la resolución cabe interponer un recurso de reforma, así como un recurso de apelación.

Cabe mencionar que el pasado 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía "un paréntesis" en su vida política para dedicarse "plenamente" a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría "malignamente interpretado una conversación".