Licencia de obras en el Alcázar de Sevilla para la adaptación y mejora de su cafetería

Archivo - Acceso al Alcázar desde el Patio de Banderas, con la fachada en proceso de restauración, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado luz verde esta semana a una licencia de obras de conservación y acondicionamiento solicitada para la adaptación y mejora de los espacios de la cafetería del Real Alcázar de Sevilla. El conjunto palaciego está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El proyecto, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), tiene como titular a la empresa Serenisima Iberia SL, según el documento consultado por Europa Press. Se trata de un proyecto básico y de ejecución, de julio de 2023, de adaptación y mejora de dichos espacios, así como su reformado, con fecha 1 de septiembre de 2025.

Este punto estaba contemplado en el orden del día de la comisión ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que se ha celebrado esta semana, en la que también se otorgaba licencia para un hotel de 120 habitaciones y dos estrellas en una parcela próxima a Fibes, donde se halla desde hace años una enorme estructura de hormigón --el 'esqueleto' de Sevilla Este--, en concreto, en la avenida Alcalde Luis Uruñuela, esquina con la calle Astrónomo José Luis Comellas.