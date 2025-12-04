Mairena del Alcor (Sevilla) licita la ampliación de Centro Cívico Antonio Machado para impulsar 'La Ciudad de la Música'

Obras de ampliación del Centro Cívico Antonio Machado - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) ha anunciado este jueves que ha sacado a licitación las obras de ampliación del Centro Cívico Antonio Machado, una actuación clave dentro del proyecto Ciudad de la Música, iniciativa municipal destinada a reforzar la oferta cultural y la actividad formativa ligada a la música en la localidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el contrato, publicado el 27 de noviembre de 2025, cuenta con un presupuesto base de 1,37 millones de euros y se tramita mediante procedimiento abierto simplificado. Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el 17 de diciembre de 2025 para presentar sus ofertas.

La intervención prevé ampliar y modernizar las instalaciones del centro cívico, incorporando nuevos espacios polivalentes destinados a la práctica musical, la formación y la creación cultural. La actuación contempla además mejoras en accesibilidad y eficiencia energética, adaptando el edificio a las necesidades actuales del municipio.

El proyecto forma parte del Plan de Actuación PAI 2, Acción 2.3, y constituye uno de los ejes centrales del programa 'Ciudad de la Música', con el que el Ayuntamiento busca "consolidar a Mairena del Alcor como referente comarcal en educación musical, dinamización cultural y apoyo a las agrupaciones locales". Una vez adjudicadas, las obras tendrán un plazo de ejecución estimado de 12 meses.