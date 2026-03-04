Mairena del Aljarafe (Sevilla) amplía el equipo de limpieza con dos furgones hidrolimpiadores

Mairena del Aljarafe amplía su equipo de limpieza. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Antonio Conde, ha presentado este miércoles, 4 de marzo, en la Plaza Lepanto, dos nuevos fichajes con los que el municipio sigue ampliando el servicio municipal de limpieza. Así, han adquirido dos furgones hidrolimpiadores "para reforzar los trabajos de baldeo y limpieza en calles y espacios públicos".

Por su parte, el alcalde ha apuntado que el objetivo es "seguir mejorando la limpieza y continuar dejando en el pasado, sin lanzar las campanas al vuelo y manteniendo siempre la alerta, el problema de suciedad que Mairena tuvo, problema que fue mi principal preocupación y que estamos solucionando entre todos", según una nota remitida por el Consistorio local.

En concreto, la Administración local ha señalado que el refuerzo se trata de dos furgones de 3,5 toneladas equipados con hidrolimpiador eléctrico, devanadera autorretráctil con al menos 25 metros de manguera semirrígida, lanzas y pistola de alta presión, manguera de carga, foco de trabajo y depósito de agua con capacidad mínima de 800 litros, además de caldera para la generación de vapor húmedo.

Asimismo, el Ayuntamiento ha precisado que estas dotaciones incorporan grupo motor-bomba insonorizado y sistemas de reducción de emisiones contaminantes, lo que permite "reforzar la limpieza viaria con medios más sostenibles y adaptados al entorno urbano". En suma, la inversión asciende a 180.000 euros, financiados por la Diputación de Sevilla.

Esta adquisición se suma a la renovación del servicio realizada en marzo de 2022, cuando el Consistorio destinó 23 millones de euros para reforzar la limpieza, pasando a contar con una plantilla equivalente a 38 peones y 22 conductores, con servicio de mañana y tarde de lunes a sábado, turnos los domingos y festivos y dispositivos especiales en eventos.

Dicha renovación también supuso la instalación de mil nuevas papeleras, 50 papeleras para chicles y quince sanecanes, así como la incorporación de 34 vehículos con GPS, entre ellos catorce triciclos eléctricos, cinco barredoras, tres camiones cisterna de 10.000 litros y cuatro hidrolimpiadores.

Esta renovación completa de servicios básicos cotidianos, que el Gobierno local inició por la limpieza, llegará próximamente a la jardinería, el mantenimiento viario, el cuidado de alcorques y el alumbrado público, en "una modernización sin precedentes en Mairena".