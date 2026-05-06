Mairena (Sevilla) abre plazo para solicitar sus becas para material escolar este jueves

Estudiante de Educación Primaria. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) abrirá del 7 al 26 de mayo el plazo para solicitar las becas municipales para material escolar del curso 2026-2027. Las familias podrán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica municipal, dentro de una convocatoria con la que el Consistorio busca ayudar a los hogares del municipio ante los gastos del inicio del curso, así como apoyar al comercio local vinculando estas ayudas a papelerías de la localidad.

Según ha concretado el Consistorio mairenero en una nota, más concretamente, estas ayudas están dirigidas a familias con menores escolarizados en Educación Infantil de Primer y Segundo Ciclo, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial. Las personas solicitantes deberán estar empadronadas en Mairena del Aljarafe y matricular a sus hijos en centros públicos o concertados. Asimismo, la cuantía máxima de la ayuda será de 60 euros por alumno.

En concreto, la convocatoria establece distintos umbrales de renta según el número de miembros de la unidad familiar. Así, el límite se sitúa entre 9.315 euros para familias de un miembro y 38.190 para familias de ocho miembros. En concreto, los umbrales máximos serán de 13.971 euros para familias de dos miembros; 18.629 para tres; 23.286 para cuatro; 27.012 para cinco; 30.738 para seis y 34.463 euros para siete miembros. Cada miembro adicional a partir del octavo sumará 3.725 euros más al límite de renta.

Por su parte, la delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos ha manifestado que "queremos ayudar a las familias de Mairena en un gasto tan importante como el material escolar y garantizar que ningún niño o niña tenga dificultades para empezar el curso en igualdad de condiciones". La edil ha añadido que "estas ayudas sirven para apoyar la economía familiar y para acompañar a nuestros vecinos y vecinas en el día a día".

De este modo, las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo establecido y acompañadas de la documentación requerida. El Ayuntamiento consultará de forma telemática los datos de empadronamiento y renta, salvo en los casos en los que las personas interesadas no autoricen esa consulta y deban aportar la documentación correspondiente.

En suma, esta convocatoria forma parte de la programación educativa y social del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con la que el Gobierno municipal impulsa medidas de apoyo a las familias y refuerza el acceso igualitario a la educación desde las primeras etapas escolares.