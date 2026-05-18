Mairena (Sevilla) aprueba el expediente para construir las primeras 102 VPO de su nuevo plan municipal

Parcela destinada a nuevas VPO dentro del plan municipal de vivienda. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha dado este lunes, 18 de mayo, el primer paso para la construcción de 102 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de venta.

En este sentido, el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado el expediente para la venta de la parcela, así como el documento de condiciones de venta de los terrenos que albergarán las primeras viviendas protegidas del nuevo plan municipal, informa en una nota de prensa.

El Consistorio ha introducido una innovadora cláusula en dicha documentación para bajar el precio de venta de las viviendas de esta promoción en, como mínimo, un 10% respecto al precio máximo permitido por el Decreto-ley 1/2025 de vivienda del Gobierno andaluz.

Para ello, valorará que las promotoras bajen más el precio, además del plazo de ejecución. En cuanto al precio de venta de la parcela, será de 1,23 millones de euros. Los terrenos están en el entorno de la carretera de Almensilla y, más concretamente, entre el Monasterio de la Purísima Concepción y el edificio Sirio.

Entre las condiciones de venta está, evidentemente, que el promotor que adquiera el solar deberá levantar las 102 viviendas, las cuales estarán listas en tres años como máximo. Una vez aprobado el mencionado expediente, queda que el Consistorio convoque el concurso público para que las promotoras interesadas presenten sus proyectos y, tras la evaluación de los mismos, la adjudicación pertinente.

Para acceder a cualquier vivienda protegida, la persona interesada debe estar inscrita en el registro municipal de demandantes de vivienda que gestiona la Oficina Municipal de Vivienda, oficina que atiende mediante cita a través del teléfono 954 182 504 y del correo 'vivienda@mairenadelaljarafe.org'.

El Consistorio da este paso decisivo después de ampliar la primera fase del Plan Municipal de Vivienda en 208 viviendas protegidas en el pleno de febrero, lo que eleva el total de esta etapa inicial de 449 a 657 viviendas protegidas. El objetivo de esta ampliación es mejorar la respuesta pública a la demanda de vivienda, especialmente entre jóvenes y familias maireneras.