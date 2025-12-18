Mairena (Sevilla) aprueba por unanimidad las distinciones que se entregarán en la festividad del patrón de la localidad

El alcalde de Mairena preside el Pleno en el que se ha aprobado por unanimidad las distinciones anuales por el día del patrón de la localidad. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado por unanimidad la concesión de los reconocimientos y distinciones anuales con motivo de la festividad de San Ildefonso, patrón del municipio, que se celebrará el día 23 de enero de 2026. Esta cita institucional destaca trayectorias personales y profesionales "que contribuyen a fortalecer la identidad colectiva y la convivencia en una ciudad en constante crecimiento".

Con estos reconocimientos, el Ayuntamiento busca poner el foco en perfiles diversos que encarnan valores como el servicio público, el compromiso social, la solidaridad y la dedicación al bien común, ofreciendo referentes compartidos, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Entre las personas distinguidas se encuentra Eduardo Barrero Camacho, agente de la Policía Local desde 1998 y referente en educación vial. Desde 2005 ha desarrollado una labor educativa continuada en los centros escolares del municipio, "acercando valores de convivencia y seguridad a generaciones de alumnado y proyectando a Mairena como ciudad comprometida con la movilidad segura".

El Pleno ha acordado también reconocer a Luis Barriga Fernández, primer notario de Mairena, que inició su actividad profesional en la localidad en 1995. Durante tres décadas ha aportado seguridad jurídica y consolidado un servicio notarial de referencia para ciudadanía y empresas.

Asimismo, será distinguida María Rosario Granado Gallardo, mairenera de adopción con una larga trayectoria de compromiso social. Su labor ha estado centrada en la defensa de los derechos humanos, la paz y la solidaridad internacional.

Otro de los reconocimientos recaerá en José Toro Santos, conocido como 'El Chusco', figura muy vinculada a la vida social y asociativa del municipio. Empresario durante más de seis décadas, "su implicación constante en las tradiciones y actividades locales lo ha convertido en una persona muy querida por sus vecinos".

La Corporación municipal distinguirá igualmente a José Vela Pérez, conocido como 'El Kaura', "ciudadano ejemplar, cuya trayectoria en los ámbitos empresarial y social destaca por su compromiso con los valores cívicos y el bien común". Además, el Ayuntamiento rendirá homenaje al personal municipal que cumple 25 años de servicio público, así como a quienes se jubilan tras una trayectoria profesional dedicada a la Administración local y a la atención a la ciudadanía.

Los reconocimientos se entregarán en un acto institucional que tendrá lugar el 23 de enero de 2026, festividad de San Ildefonso, en el Teatro Villa de Mairena, "como expresión del agradecimiento colectivo de la ciudad a quienes contribuyen a construir una Mairena cohesionada y comprometida con los valores democráticos y los derechos humanos".