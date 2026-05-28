Mairena (Sevilla) celebra el Orgullo con una jornada de actividades deportivas, culturales y música este sábado

Imagen de archivo de una actuación musical por el Orgullo de Mairena del Aljarafe - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) celebrará el próximo sábado, 30 de mayo, la jornada 'Floreciendo Orgullo', con motivo del Orgullo LGTBIQ+, que contará con una programación que combinará deporte, música, actividades culturales y espacios de convivencia en distintos puntos del municipio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las actividades se desarrollarán entre las 09,30 y las 15,00 horas en el Complejo Cavaleri y, posteriormente, desde las 20,00 horas en el Parque Central.

Más concretamente, la programación comenzará con el torneo de vóley playa 'Orgullo en la arena', que tendrá lugar en las pistas del Complejo Cavaleri.

Ya por la tarde-noche, el Parque Central acogerá el evento principal de 'Floreciendo Orgullo', que incluirá la actuación de la batucada JaleArte de mujeres, una sesión musical de DJ Dennis Moore, la proyección del vídeo de la campaña 'Floreciendo Orgullo', creado por Nazaret Reyes 'La Espabilá', así como la participación del animador Quique Torito y el concierto del grupo La Misión.

En este sentido, la delegada de Diversidad, Maribel Moreno, ha asegurado que con esta jornada, pretenden transmitir que la diversidad "forma parte de la vida cotidiana de nuestro pueblo" y que cada persona debe poder mostrarse "con naturalidad y libertad".

Asimismo, la edil ha explicado que la campaña toma la flor como imagen principal "porque representa la diversidad, el crecimiento y todo lo que construimos juntos como comunidad", además de que ha invitado a los vecinos de Mairena a "seguir demostrando" que son un municipio "abierto, cercano y orgulloso de su pluralidad".

Además, la programación contará con escenario de posados, regalos, gastronetas, material promocional y un Punto Visible LGTBIQ+, con el objetivo de crear un espacio "abierto, participativo y accesible para vecinos de todas las edades".