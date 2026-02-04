Mairena (Sevilla) convoca oposiciones para una plaza de inspección tributaria y cuatro de peón de limpieza de edificios

Imagen de recurso de un carro de limpieza. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha convocado nuevos procesos selectivos para la provisión de varias plazas mediante el sistema de oposición y en turno libre y de personas con discapacidad. En concreto, el Consistorio ha convocado una plaza de inspección tributaria, perteneciente a la escala de administración especial, subescala técnica, así como cuatro plazas de peonaje de limpieza de edificios.

De estas últimas, tres corresponden a la plantilla de personal laboral fijo en turno libre y una se reserva al turno de personas con discapacidad. El plazo de presentación de solicitudes para estas convocatorias permanecerá abierto del 4 de febrero al 3 de marzo, de acuerdo con lo establecido en las bases publicadas en los boletines oficiales correspondientes, tal como detalla el Gobierno local en una nota de prensa.

En palabras del alcalde de Mairena, Antonio Conde, "estas plazas contribuirán a reforzar servicios y a mejorar nuestra administración local". Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma telemática, a través de la sede electrónica del Consistorio, accesible en la dirección 'mairenadelaljarafe.sedelectronica.es'.

Estas nuevas oposiciones se suman a la reciente convocatoria de cuatro plazas de administrativo, pertenecientes a la escala de administración general, subescala administrativa, también por el sistema de oposición en turno libre, cuyo plazo de solicitudes se mantiene abierto hasta el 13 de febrero, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).